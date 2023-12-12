الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال: السفينة النرويجية التى استهدفها الحوثيون كانت ستصل أسدود فى يناير

السفينة النرويجية
السفينة النرويجية

أفاد إعلام إسرائيلي بأن السفينة النرويجية المستهدفة من الحوثيين كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون عن سبب استهداف السفينة النرويجية، قائلين: "لم نلجأ لاستهداف السفينة النرويجية إلا بعد رفض طاقمها كل النداءات التحذيرية".

وأكد الحوثيون أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية ضد سفينة "استريندا"، تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى إسرائيل، مؤكدين استمرارهم في منع جميع السفن باختلاف جنسياتها من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، هدد الحوثيون بمنع مرور كافة السفن المتوجهة الى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، ما لم يتم إدخال الأغذية والأدوية إلى غزة، ردًا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.

قطاع غزة الحوثيون السفينة النرويجية ميناء أسدود النرويج سفينة استريندا

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