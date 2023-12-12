أعلام مصر تزيّن الانتخابات في حدائق القبة.. ونائب المحافظ يتفقد اللجان

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ عددا من اللجان الانتخابية بنطاق حى حدائق القبة بعد فتح اللجان الانتخابية وبدء التصويت لليوم الثالث للاطمئنان والتأكد من سير العملية الانتخابية دون معوقات مؤكدًا توفير جميع التسهيلات والمستلزمات للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأشاد نائب محافظ القاهرة بوعي وثقة المصريين في أداء الواجب الوطني.

واستقبل مواطنو المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة اليوم الثالث بالأعلام ابتهاجا باليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.

واحتشد العشرات من سكان أحياء المنطقة الشمالية للإدلاء بصوتهم الانتخابي.