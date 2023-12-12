الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الحاجة أم محمد: "بعشق السيسى وكفاية بلدنا فى أمان معاه"

الحاجة أم محمد
الحاجة أم محمد

قالت الحاجة أم محمد، 67 سنة، ربة منزل، من منطقة الهانوفيل بحي العجمي غرب الإسكندرية إنها تعشق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة: “كفاية بلدنا في أمان معاه”.

وذهبت إلى اللجنة الخاصة بي لتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم، مؤكدة أن صوتها أمانة ولازم تعطيه للسيسي.

وأضافت الحاجة أم محمد، أنه رغم كبر سنها لم يمنعها العكاز من النزول للتصويت في الانتخابات، كما دعت المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار الرئيس السيسي لأنه حافظ على البلاد وجعلها آمنة من المخاطر والإرهاب.

وأكدت أن الرئيس السيسي اهتم بالعشوائيات وقام ببناء المساكن وتطويرها، وعمل مشاريع كبيرة تخدم المواطنين والبلد، مؤكدة على الشباب المشاركة في الانتخابات والتصويت لضمان مستقبل البلد وسير عجلة الإنتاج.

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