الإعلامي عبدالفتاح مصطفى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ"الراديو 9090"، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة "بدر" بمنطقة الدقي وذلك في آخر أيام التصويت على انتخابات الرئاسة.

وأشاد عبدالفتاح مصطفى، بالوعي الذي يظهره المواطنون أمام اللجان الانتخابية على مدار اليومين الماضيين واليوم، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي المميز، والذي يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقًا وواجبًا دستوريًا، كما أنها تعكس رغبة المصريين في المشاركة في صناعة مستقبلهم.

مضيفا بأنه شهد عدد من الانتخابات السابقة؛ ولم يحظى فيهم حدث بهذا القدر الكبير الذي شهدته انتخابات هذا العام من مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وعي المصريين وقدرتهم الكبيرة في تحديد مستقبلهم.

الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.