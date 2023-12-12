الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الجدة سامية" تصطحب عائلتها لتلبية نداء الوطن في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بين جموع الناخبين، الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حرصت الجدة سامية على اصطحاب عائلتها وأحفادها معها إلى العُرس الديمقراطي، لتعليمهم حب الوطن والحرص على المشاركة في صنع التاريخ.

"عائلتي عندها الدافع بالمشاركة"، بهذه العبارة عبرت الجدة الستينية سامية صلاح، عن حرصها على اصطحاب عائلتها وأحفادها معها، لتعليمهم حب المشاركة بالانتخابات والحفاظ على الوطن، والسعي نحو ذلك بكل ما هو متاح لديهم، مضيفة أنهم أيضا طلبوا ذلك.

لا تأتي الجدة بمفردها في كل مرة ولكنها تحرص على اصطحاب عائلتها، وأيضا أطفال أحفادها: "علمت أحفادي حب الوطن وهذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها، ولكن المرة دي علي الرغم من تعبي نزلت علشان الرئيس السيسي".

وطالبت الجدة جميع فئات الشعب بالمشاركة، قائلة: "إحنا محتاجينه أوي هو حامينا ومعيشنا في أمن وأمان ولازم كل الشباب يكون عندها وعي وتشارك".

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