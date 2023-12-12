الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

احتشاد السيدات أمام اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت بالقليوبية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت عددا من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر وقبل بدء عملية التصويت فى الاحتشاد أمام مقر اللجنة الانتخابية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية للتسابق فى أولوية الدخول الى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى.

وقالت عفاف سامى ربة منزل إننا حرصنا على الاستيقاظ مبكرا والتسابق على أولوية الدخول الى اللجنة الانتخابية داخل المدرسة لنكون صورة من مشرفة فى ضرب المثل الأعلى على حرص المرأة المصرية فى ممارسة حقها الدستورى مثل الرجال والشباب وخصوصا أن المرأة المصرية حصلت على امتيازات كثيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيدات تتصدرن المشهد بلجنة حسن السويدي بمصر القديمة قبل فتح اللجان

وأوضحت رحاب ابراهيم ربة منزل أننى متواجدة أمام اللجنة الانتخابية قبل بدء التصويت بساعة حتى أحجز لى دورا فى الدخول الى اللجنة الانتخابية بسبب كثافة السيدات والفتيات أمام اللجان الانتخابية وهى خطوة وتجربة غير مسبوقة أن تحتشد السيدات بكثافة أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في العرس الديمقراطى الذى تشهده مصر وأيضا لكى نضرب المثل الأعلى لدول العالم أن سيدات مصر لديهم وعى كافة بحقوقهم الدستورية وشركاء فى الحياة السياسية واختيار رئيسهم بحرية ونزاهة وديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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ناخب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني (فيديو)

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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