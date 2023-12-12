الفنان أحمد فهيم يكشف أول مرة تحقق فيها حلمه بالجلوس فى كرفان

كشف الفنان أحمد فهيم تفاصيل أول مرة يحقق فيها حلمة بالجلوس في كرفان خاص به، قائلًا:" كان لي أحلام كثيرة أولها أن يكون لي مكان؛ لأنني في البداية كنت أذهب للوكيشن التصوير ومعي حقيبة ملابسي، وأقول لهم يا جماعة أنا جيت، فيقولوا لي طب روح ورا عربية الملابس وغيّر، فكنت بغيّر هدومي في أي مكان متاح، فكان عندي حلم من الأحلام، وهو أنه امتى أروح لوكيشن وألاقي ليا غرفة أو ألاقي ليا كرفان خاص بي ومكتوب عليه اسمي".

وأضاف الفنان أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن هذا الحلم قد تحقق في مسلسل "طاقة نور" مع الأستاذ هاني سلامة، وإخراج الأستاذ رؤوف عبدالعزيز، معقبًا:" الحمد لله روحت لقيت ليا كرفان، وهذه كانت لحظة من اللحظات السعيدة جدًا بالنسبة لي لأني كنت في انتظارها من فترة، لدرجة أنني وقف بعض الوقت أمام الكرفان أرى اسمي وهو مكتوب عليه، وبفتكر، وهذه ميزة أن تبدأ منذ البداية، فبمجرد أن يحدث لك أحداث جميلة ستكون ممنون جدًا لها ومقدرها وعارف قيمتها ومحافظ على النعمة اللي في إيدك، لكن لما الحاجة تيجي سهلة مبنحسش بالتفاصيل دي".

