لأول مرة.. أحمد فهيم يكشف كواليس اختياره لدور "سيد" فى "جعفر العمدة"

كشف النجم أحمد فهيم، كواليس اختياره لدور "سيد العمدة" في مسلسل "جعفر العمدة"، قائلًا: "عرفت أني هشتغل في مسلسل "جعفر العمدة" قبل التصوير بيومين، حيث أنني كنت أذاكر أشياء مختلفة تمامًا، ثم جائني تليفون من الأستاذ محمد سامي، وهو صاحب فضل عليا بعد الله سبحانه وتعالى، في كل ما حققته من نجاح؛ لأنه هو من اكتشفني".

وأضاف النجم أحمد فهيم، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc: "جائني تليفون من الأستاذ محمد سامي "يا فهيم إنت بتعمل إيه؟ قلت له يا أستاذ ما بعملش حاجة، وكانت الساعة الحادية عشر ليلًا، قالي إنت بعد يومين هتصور معايا دور مهم أخو الأستاذ محمد رمضان الكبير.. كان يحكي لي وأنا سرحان في حتة تانية خالص، مش مصدق اللي بيقوله، حيث أن المسؤولية كبيرة بعد يومين".

وتابع: "الورق جائني وذهبت مضيت، كل هذا في خلال يومين، وعملت أول مشهد في المسلسل، وكان أول مشهد قمت بتصويره في مسلسل "جعفر العمدة" عندما أذهب لفتوح في المنزل وأجد وداد هناك وأضربها بالقلم، وكان مشهد صعب، حسيت إن الدور ده ربنا بعتهولي، كأن الله شاور عليا وقالي خود الدور ده بتاعك، فحسيت إن الفرصة دي هي اللي كنت بدور عليها ومش لاقيها، وربنا كافئني الحمد لله، وكان الدور عطية كبيرة من الله سبحانه وتعالى".