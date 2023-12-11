محافظ بورسعيد يواصل جولاته الميدانية ويتابع سير أعمال التصويت داخل لجان الانتخابات بحي الضواحي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام الانتخابات داخل عدد من لجان الانتخابات الرئاسية داخل حي الزهور، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور وعدد من الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية.

حيث تفقد محافظ بورسعيد سير الانتخابات داخل لجان مدارس (علي سليمان - والخنساء - حامد الألفي)، وسط توافد حشد من المواطنين للإدلاء بصوتهم.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بتوافد الشباب والنساء وكبار السن على جميع اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد محافظ بورسعيد، دعوته لأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية داخل حي الضواحي، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024، والتي كانت قد بدأت أمس الأحد داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 67 لجنة ومقرا انتخابيا، بالإضافة إلى 80 لجنة فرعية و5 لجان للمغتربين، رافقه خلالها سمر الموافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات القائمة على العملية الانتخابية.

وتابع محافظ بورسعيد، سير أعمال التصويت والاقتراع في يومها الثاني، داخل لجان مدارس (علي سليمان - جمال عبد الناصر)، للاطمئنان على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للانتخابات

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، داخل عدد من المقار الانتخابية بحي المناخ وهم لجان مدرسة عبده الدالي، ولجنة مدرسة 6 أكتوبر، ولجنة مدرسة الإسلامية، بحضور لمياء الجيار رئيس حي المناخ والجهات المعنية بالإنتخابات.

واطمأن المحافظ، على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كافة التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ودعا "المحافظ" المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا على تجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان بورسعيد على أعلى مستوى.

هذا وقد ورصدت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية ببورسعيد وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.