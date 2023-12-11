التحالف الوطني: إقبال كثيف في اليوم الثاني ولم نرصد تجاوزات ببورسعيد (صور)

أعلنت غرفة عمليات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، أن اليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، قد شهد اقبالا كثيفا بكافة لجان المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من فتح اللجان.

وأشارت الغرفة في بيان رسمي بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن تصويت 29 مليون مصري، أن محافظة بورسعيد كان لها مشاركة كبيرة في اليومين وخلال ساعات الانتخاب، وأكدت التحالف أن غرفة العمليات ترصد الإقبال علي مدار الساعة من خلال شبابها المنتشر في كافة لجان المحافظة.

وأوضح المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، أن الغرفة لم ترصد أي مخالفات خلال اليومين الانتخابيين، وأكدت كذلك أنه لم تحدث أي مشكلات داخل وخارج اللجان، وكذلك لم تتأخر أي من اللجان عن الفتح في موعدها لاستقبال الناخبين.

وأشار علي جبر أن شباب التحالف ببورسعيد لهم أدوارًا هامة خلال انتخابات تتمثل في تعريف المواطنين بلجانهم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم، كما أنهم يتابعون سير العملية الانتخابية، ويكون ذلك بالتنسيق مع مركزية التحالف، وفي اطار ما ينظمه القانون.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المواطنين ممن لهم حق التصويت باستمرار الخروج بكثافة في اليوم الثالث، وذلك من أجل التأكيد علي إرادة ملايين المصريين في ممارسة حياتهم السياسية واستكمال مسيرة الوطن، والتأكيد أن الشعب المصري يملك إرادة لا تقبل الحديث فيها.