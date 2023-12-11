رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أدلي المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة قصر الدوبارة في وسط البلد.

وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.