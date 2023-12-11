الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس نادي بيراميدز يعتذر عن حضور اختيار الأفضل في قارة أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

اعتذر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، عن عدم حضور حفل اختيار الأفضل في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ والذي يقام مساء اليوم في مدينة مراكش المغربية.

وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة رسمية في وقت سابق من الجامعة المغربية لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي، كاف، لحضور الحفل، إلا أن تأخر طائرته بسبب بعض الظروف الجوية حال دون تواجده في المغرب لحضور الحفل.

في سياق مختلف، أبدى المهندس ممدوح عيد حزنه الشديد على نتيجة التعادل السلبي التي خرجت عليها مباراة بيراميدز أمام صن داونز في جنوب أفريقيا بثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الفريق استحق الخروج بنتيجة الفوز، وأضاع عدة فرص بسبب عدم التوفيق.

أشار إلى أنه في ذات الوقت ورغم حزنه على ضياع الانتصار إلا أنه يشيد بأداء اللاعبين وإصرارهم وتنظيمهم خلال المباراة، وبذل مجهود كبير أمام منافس قوي، مشددا على أن الفريق جاهز لتحقيق النتيجة الأفضل في مجموعته لثقته في قدرات لاعبي بيراميدز وأنهم أفضل فنيا من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي واستكمالها سويا.

شدد على أن الفريق أمامه حاليا مباراة هامة في الدوري أمام بلدية المحلة، ونسعى لفوز بها لمواصلة التربع على قمة جدول الدوري، ومواصلة سلسة النجاحات التي يسعى إليها النادي وتحقيق أهدافه بالصورة الكاملة.

وعلى الجانب الاخر ابدي   البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق   عدم رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام صن داونز، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء أن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، ومثل خطورة كبيرة وأضاع عدة فرص من هجمات مرتدة سريعة على مرمى المنافس، ولولا عدم التوفيق في إحراز تلك الفرص لخرج الفريق بنتيجة أفضل من التعادل.

 

المهندس ممدوح عيد ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز بيراميدز اختيار الأفضل في قارة أفريقيا

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

جوائز "كاف": الأهلي أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. شهادات المراقبين والمتابعين: لم نسجل أى مخالفات أو شكاوى وتيسيرات للكبار وذوى الهمم

محمد الباز: المصرى عصى على الكسر.. والانتخابات شهدت أكبر عملية تحرش سياسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال