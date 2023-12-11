قيادى بمستقبل وطن: مشاركة 45% من إجمالى الناخبين بالانتخابات انتصارًا لمصر

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة 45% من إجمالي الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024 يمثل انتصارا تاريخيا للدولة المصرية وتكشف وعى هذا الشعب، حيث ضرب المصريون أروع الأمثال في المشاركة الإيجابية؛ للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم، وننتظر مشاركة المزيد من الناخبين خلال الساعات المقبلة وفي اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية، داعيًا جميع المواطنين الذين لم يشاركوا أن يذهبوا إلي صناديق الاقتراع، واستثمار الوقت المتبقي من التصويت المحدد سابقا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال "رزق"، إن هذه النسبة غير المسبوقة حتى الآن في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، تؤكد نجاح الدولة المصرية على إقامة الانتخابات تعددية تشهد منافسة قوية وواسعة بين 4 مرشحين ولكل منهم رؤيته وبرنامجه، كما أن هذه النسبة تشير أيضا إلى أن الشعب المصري يهتم برسم مستقبل الوطن واختيار من يقوده خلال الـ6 سنوات الماضية، وحريص على أن يقف بجانب وطنه في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة.