تقرير يكشف هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023.

ويتنافس النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مع المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة مراكش المغربية.

وبحسب صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، فإن أوسيمين سيتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، الأمر الذي جعله يغادر تدريبات نابولي متجهًا لـ مراكش.

ووصل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، إلى مدينة مراكش المغربية، من أجل حضور حفل توزيع جوائز «كاف» لعام 2023، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية.

وقاد أوسيمين فريقه نابولي للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أوسيمين، الذي نزول من سلم طائرة خاصة قبل أن يتوجه إلى مقر حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي.

ويتم تقييم المرشحين لنيل جوائز «كاف» المختلفة، وفقا لأداءهم في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن «كاف».

وسينطلق حفل توزيع جوائز «كاف» في تمام السادسة مساء، بتوقيت جرينيتش (السابعة بتوقيت المغرب)، (الثامنة بتوقيت القاهرة).