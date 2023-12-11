توافد المواطنين على لجان المنيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توافد المئات من أساتذة الطلاب وأساتذة جامعة المنيا على لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي 2024.

وقوف المواطنين خلف الدولة المصرية

رصدت "الدستور" فرحة المئات من أبناء المنيا خلال التصويت فى الانتخابات الرئاسية، فرحتهم الكبيرة بالمشاركة في انتخاب رئيس مصر القادم، مؤكدين أن المشاركة الواسعة لمختلف قطاعات الشعب في الانتخابات الرئاسية، ووقوف المواطنين خلف الدولة المصرية فى ظل الظروف الإقليمية الراهنة..

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

كما شهدت اللجان الانتخابية، توافد كبير وإقبال متزايد من مواطنى المحافظة بمختلف الأحياء منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، والتي انطلقت صباح امس.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.