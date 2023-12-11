الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية| أهالى غرب الإسكندرية يواصلون التوافد على صناديق الاقتراع (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على لجان المغتربين خلال الفترة المسائية، المنعقدة بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وسط حالة من الفرحة وتيسير دخولهم إلى اللجان.

وحمل المنتخبون الأعلام أمام اللجان وسط فرحة عارمة منتظرين دورهم لدخول اللجان الانتخابية لإجراء عملية التصويت.

وتابعت مديرية أمن الإسكندرية منذ فجر اليوم، التنسيق مع الجهات المعنية، للانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية، وذلك لتأمين الناخبين واللجان والقضاة والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزًا انتخابيًا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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