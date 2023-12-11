الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. إقبال كبير من طلاب جامعة بنها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالي، إقبالًا كبيرًا من طلاب جامعة بنها ومنسوبي الجامعة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات للمغتربين بمدينة بنها إقبالًا متزايدًا من طلاب الجامعة المغتربين من غير أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة بأصواتهم فى الانتخابات.

من جهته، أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بوعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن الجامعة وفرّت كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة خاصة المغتربين من غير أبناء المحافظة، الذين يصل عددهم إلى 30 ألف طالب للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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