طلاب الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

وسط أجواء احتفالية توجه طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتوجه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بفرع الأكاديمية الي اللجان الانتخابية حيث وفرت الأكاديمية برئاسة اادكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية حافلات لنقل الطلاب تيسيرا عليهم.

وحرص الناخبون من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي التقاط الصور التذكارية عقب الإدلاء بأصواتهم احتفالا بالمسيرة الديموقراطية

وتتواصل في أنحاء مصر، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثاني في انتخابات الرئاسة بين المرشحين عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.