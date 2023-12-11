محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظة الغربية، حيث تفقد المحافظ محيط عدد من لجان مركز ومدينة بسيون.

وتفقد المحافظ لجان (مدرسة الشهيد محمود السيد الجمل، الإدارة الزراعية (مغتربين)، مدرسة صلاح حتاته، معهد فتيات القضابة، مدرسة الشهيد رجائي أنور حتاته، مدرسة الثانوية بنات، مدرسة الشهيد ضياء الدين فتحي العاطفي، مدرسة الشهيد احمد البربري، كتامة الإعدادية بنات).

وحرص محافظ الغربية خلال تفقده على التأكد من توافر كل سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضًا التقى عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

والتقى محافظ الغربية، عددًا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجهًا الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات مثّمنا دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية، مضيفًا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

والتقى محافظ الغربية، عددًا من الناخبين الشباب، معربًا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية مما يدل على وعيهم، من جهتهم أعرب الشباب عن سعادتهم بهذا المشهد المشرف لعروس الدلتا.

وأكد رحمي، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان العاصمة دون معوقات.

IMG-20231211-WA0427

IMG-20231211-WA0429