محافظ سوهاج يتفقد سير الانتخابات الرئاسية بعدد من اللجان

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية واصل خلالها تفقد انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمدرسة " الزهراء الإعدادية بنات " بطهطا، يرافقه كل من السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.



ووجه المحافظ خلال جولته باستمرار التواجد والمتابعة لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت لليوم الثاني، وتذليل أية معوقات، والتيسير على المواطنين، والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع أى طارئ، مشيدا بإستمرار توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.



يذكر أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة قامت بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث وصل جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بالمواعيد المحددة بجميع اللجان فى 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات؛ لاستقبال 3 مليون و253 ألف و847 ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت بسوهاج.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.