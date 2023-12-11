محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الانتخابية في المنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عددًا من مقار اللجان الانتخابية في مدينة المنصورة ومركز ومدينة السنبلاوين ومركز ومدينة أجا لمتابعة توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وجاهزية المقار لاستقبالهم من خلال توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وتفقد مقار اللجان الانتخابية أمام مدارس الملك الكامل وابن لقمان في مدينة المنصورة، ونادي السنبلاوين الرياضي في مدينة السنبلاوين، ولجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة في قرية ميت غراب بالسنبلاوين، ولجان مجمع مدارس أجا في مدينة أجا.

وقال "المحافظ" إن ما شاهده أمس واليوم من توافد كبير للمواطنين على اللجان الانتخابية يبرهن على وطنية شعب الدقهلية وحبه لوطنه ومدي وعيه وأنه شعب مثقف ومسؤول.

وأشار "مختار" إلى أن شعب الدقهلية يصنع ملحمة وطنية غير مسبوقة في حب مصر من خلال توافد الناخبين على اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط جو يسوده الحب والفرحة والسعادة.

كما قال "المحافظ" ادعوا أبناء الدقهلية وشبابها الذين لم يشاركوا بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم مدي وعي الشعب المصري وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم.

كما أشار إلى أن الدقهلية من أولي المحافظات في المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وسيحقق أبنائها مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلي أن الدقهلية بشعبها تصنع ملحمة وطنية فريدة من نوعها.

وأوضح مختار أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، وعلى رأسهم القضاة ومديرية الأمن، لتوفير وتأمين كافة احتياجات اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين من الناحية اللوجستية، وتذليل جميع العقبات.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لسير العملية الانتخابية من خلال غرف العمليات والتنسيق الكامل مع غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة.