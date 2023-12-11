وصول أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، يفيد بوصول أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري.

وتأتي زيارة أعضاء مجلس الأمن فى توقيت هام للغاية يقف فيه مجلس الأمن عاجزًا، للأسف الشديد، عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ووضع حد للاستهداف المستمر للمدنيين وتوفير الحماية لهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتتزامن الزيارة مع الانخراط الحالى لمجلس الأمن فى مناقشة مشروع القرار العربى الإسلامى، الذى قامت مصر بصياغة نصه الأولى، لتدشين آلية فعالة تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع بشكل سلس، وتضع حلولًا للتحديات والمعوقات القائمة المفروضة من جانب إسرائيل.