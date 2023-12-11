في لفتة إنسانية.. محافظ الوادي الجديد يمنح رحلتين عمرة لناخبين من كبار السن

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، منح رحلتين عمرة لاثنين من الناخبين من كبار السن والبالغ عمر أحدهما 94 عامًا، وذلك لحرصهما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي رغم ظروفهما المرضية، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بلجان مركز بلاط. معربًا عن تقديره لروح الوطنية والمشاركة الإيجابية.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللجان الانتخابية بمركز بلاط (تنيدة - أولاد عبد الله - البشندي - بلاط - ذخيرة - عين عيش - المستقبل - مركز الشباب)، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك للاطمئنان على الأجواء الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأشاد المحافظ بالتوافد المكثف للناخبين بالتزامن مع الساعات الأولى من اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، بما يعكس الوعي والروح الوطنية، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين خارج وداخل اللجان.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.