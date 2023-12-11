تحت شعار مشاركة إيجابية من أجل مصر.. مسيرات وطوابير أمام اللجان الانتخابية بالشرقية

شهد اليوم الثاني لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الشرقية مسيرات بأعلام مصر، وانطلقت الهتافات الحماسية والأغاني الوطنية بكافة مدن ومراكز الإقليم، للحث على المشاركة الإيجابية واختيار رئيس لمصر من بين 4 مرشحين في جو ديمقراطي آمن.

وقال الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا غير مسبوق في يومها الثاني، وهذا ما رصدته غرفة العمليات بالمحافظة..

وأضاف سليم؛ المشهد اليوم داخل الشارع الشرقاوي بكافة المدن والمراكز والقري يؤكد علي مدي الوعي والحث الوطني للمصريين، الذي أظهر معدنهم الأصيل، في مشهد حضاري امام لجان المحافظة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.