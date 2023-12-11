مبادرة 100 يوم صحة باللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، انتشار الفرق الطبية التابعة لمديرية صحة الفيوم في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمقرات الانتخابية.

وقال الدكتور حسام العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الفرق الطبية التابعة للمديرية تواصل الانتشار المكثف من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، التي انطلقت فعالياتها صباح أمس الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى الثلاثاء المقبل

وقامت الفرق الطبية بالمحافظة بتقديم الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم فقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامنًا مع هذه المناسبة الكبرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتم تجهيز 283 مركزًا انتخابيًا و323 لجنة في جميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 يوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.