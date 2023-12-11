أشاد بالانتخابات الرئاسية.. معلومات عن "ائتلاف نزاهة الدولي"

زار وفد من ائتلاف نزاهة الدولي، عدد من اللجان في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، بهدف متابعة سير العملية الانتخابية.

ائتلاف النزاهة الدولي هو ائتلاف النزاهة والمسائلة (أمان) وهو منظمة غير حكومية تأسست عام 2000، وذلك بمبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهدف من تأسيسه الائتلاف هو تنظيم الجهود في محاربة الفساد، وقد حاز الائتلاف على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام 2019.

أشاد ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالتغطية الأمنية حول مقار الاقتراع، موضحًا أن ذلك ما نتج عنه حالة من الاستقرار على الرغم من الكثافة العددية كما لفت الإئتلاف إلى أنه على الرغم من هذه الكثافة لم يواجه بأية تجاوزات خلال التعامل مع مسؤولى اللجان الانتخابية.

في الوقت نفسه أشار الإئتلاف في تقرير له وفي تصريح تليفزيوني للمتحدث باسمه الدكتور أيمن عقل أنه قد رصد مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة فى التصويت.

كما أشار إلى رصد مسيرات شعبية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع تحث المواطنين على المشاركة والتصويت فى الانتخابات، والتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كان ضمن ما رصده الائتلاف أيضًا خلال متابعته للانتخابات الرئاسية.

ويعد اليوم هو ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

من جهتها كانت قد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.