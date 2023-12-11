تزايد الإقبال على لجان انتخابات الوافدين بالغردقة (فيديو)

تزايد الإقبال على اللجان الانتخابية للوافدين في الغردقة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

واصطف الناخبون في طابور طويل أمام مقار اللجان الفرعية ملوحين بعلامة النصر، معربين عن سعادتهم بإجراءات تيسير عمليات التصويت ووجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

فيديو:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vdDnIm3Pp5VWWE8ihMt9qVvwBNGK1I62WV0la9bT_c9W8et1XU367st0&v=m2qtvwz2JSk&feature=youtu.be