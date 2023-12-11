الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة حاشدة لـ"حماة وطن" بالسيدة زينب للدعوة للمشاركة فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظم حزب حماة الوطن بحي السيدة زينب مسيرة حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

وشارك في المسيرة الكثير من المواطنين دعمًا للمشاركة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، حاملين أعلام مصر وترديد أغانٍ وطنية.

 

وخلال المسيرة رفع المشاركون علم مصر، حرصًا منهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعبيرًا عن رأيهم في مستقبل دولتهم من خلال صناديق الاقتراع.

 

وانطلقت، أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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