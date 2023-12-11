غرفة عمليات النيابة الإدارية تباشر عملها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

باشرت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، أعمالها لليوم التالي على التوالي، في متابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية، في انتخابات الرئاسة.

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية مباشرة جميع اللجان الفرعية القائم بالإشراف عليها أعضاء النيابة الإدارية أعمالها في التوقيتات المحددة ومباشرة الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقراع بكل سهولة ويسر وإقبال من المواطنين، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من بدء أعمال التصويت، وسط تأمين كامل للعملية الانتخابية، وتوفير كافة الوسائل الممكنة لتيسير أعمال الاقتراع، ولم ترصد غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أي ملاحظات أو مشاكل من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع.



وأشارت غرفة عمليات نادي النيابة الادارية، في بيان، إلى متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر لأعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل والتى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من اداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.