على السمسية.. "رضا قنديل" يغنى للوطن أمام اللجان الانتخابية

على أنغام السمسية الشهيرة، حضر رضا قنديل، عازف السمسمية، أمام مدرسة جواد حسني بمحافظة الإسماعيلية، ليعزف أمامها على عوده أغاني السمسية الوطنية، وتفاعل العديد من المواطنين معه، وبدأوا في الرقص حاملين علم مصر.

وأبدى رضا قنديل سعادته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعن الإقبال الذي تشهده لجان محافظة الإسماعيلية من مختلف الفئات العمرية.

يذكر أن آلة السمسمية لعبت في فترة حرب الاستنزاف في مصر دورًا مهمًا جدًا؛ حيث كانت الأداة الأولى، والأكثر تأثيرًا في الحرب الإعلامية؛ حيث استخدمها سكان القناة لتأجيج مشاعر الوطنية والمقاومة عند المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الإثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.