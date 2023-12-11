الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن: نزلت انتخب لما شوفت مشروعات "حياة كريمة" وصلت للوادي الجديد

مواطن يشارك فى الانتخابات
مواطن يشارك فى الانتخابات الرئاسية

قال جابر محمد من أهالي الوادي الجديد بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد منسي العسكرية بمدينة موط، انه أصر على الإدلاء بصوته الانتخابي في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن طالت إنجازات الدولة المصرية للوادي الجديد أقصى الجنوب.

المشروعات التي نفذت في مصر خلال الفترة الماضية تدعو للفخر

وأكد "جابر"، أن كافة المشروعات التي نفذت في مصر خلال الفترة الماضية تدعو للفخر والاحترام للقيادة السياسية، التي تعمل من اجل المواطن ومن اجل حياة كريمة ومن اجل أمن ابناءنا وسلامة وطننا الغالي مصر

واضاف أن القيادة السياسية وضعت الواحات على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية واهتمت بكافة الإستثمارات الزراعية، ولذلك أصررت على النزول انا وكافة عائلتي لإختيار من من يمثلنا من اجل مستقبل أفضل ومن أجل العيش بكرامة واستقرار، ومن يؤمن حياة أبنائي ليستكمل بناء الجمهورية الجديدة يدنا في يده.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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