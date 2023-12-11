حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، بصوته في لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال بمصر القديمة.

وحرص رئيس النادي الأهلي السابق على المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس القادم لمصر.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال منشور على موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للناخبين الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية ومعرفة اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي هاتف محمول واتباع الإجراءات المحددة، وسيتم الرد برسالة تحتوي على نتيجة الاستعلام لمعرفة اللجنة الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت، ابتداءً من 7 نوفمبر الماضي، خدمة استعلام المواطن لمعرفة اللجنة الانتخابية وحقه في التصويت في العملية الانتخابية بناءً على بطاقة الرقم القومي، وأتاحت له تغيير مركز الاقتراع الذي سيصوت فيه حتى 15 نوفمبر 2023، شرط أن يكون المركز الجديد ضمن منطقة انتخابه.