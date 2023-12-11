الحاج شعبان من الإسكندرية: "نزلت أشارك بصوتي لاختيار رئيس مصر"

أعرب الحاج شعبان النجار، 73عامًا، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنه حرص على التواجد مبكرًا ليكون من أوائل الناخبين والتواجد في هذا الحدث المهم لاختيار رئيس مصر.



وقال خلال الإدلاء بصوته في لجنة كلية الزراعة سابا باشا شرق الإسكندرية، إن المشاركة واجب على كل مصري، كما أنها حق دستوري يجب التمسك به، لافتًا إلى أنه على جميع أبناء مصر التواجد أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، معقبا: “نزلت أشارك بصوتي لاختيار رئيس مصر”.



وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.