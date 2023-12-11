الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسنة تدلي بصوتها على كرسي متحرك في لجنة بالقناطر

مسنة
مسنة

فتحت لجان الاقتراع بلجان دائرة منشاة القناطر بمحافظة الجيزة أبوابها لاستقبال الناخبين فى ثانى أيام التصويت للانتخابات الرئاسية.

 وحرصت مسنة على كرسى متحرك على الإدلاء بصوتها فى لجنة رقم 2 بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

 

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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