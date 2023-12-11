الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس النمساوى: سلامة المليارات من البشر مهددة بالأحداث المناخية القاسية

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إن سلامة المليارات من البشر مهددة بالأحداث المناخية القاسية والمتطرفة وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف، موضحًا أن عواقب أزمة المناخ على الناس وحقوق الإنسان مدمرة.
وأضاف الرئيس النمساوي - في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - أن جميع الناس لديهم الحق في حياة جيدة وفي العيش في حرية وأمان، وفي الصحة وفي الحصول على المياه النظيفة والحصول على السكن والتعليم، متابعًا أن "التزامنا باحترام حقوق الإنسان هو أيضًا التزام بحمايتها".

وشدد الرئيس النمساوي على أنه يقع على عاتق الدول واجب حماية مواطنيها من عواقب أزمة المناخ، واتخاذ التدابير اللازمة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مؤكدًا أنه "يتعين علينا اليوم أن نضع الأساس لمستقبل تعزز فيه حقوق الإنسان والاستدامة البيئية بعضهما البعض".

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