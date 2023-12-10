حملة حازم عمر: شكرًا لوقوف الدولة "على مسافة واحدة" من المرشحين

قامت ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب بسوهاج، عضو الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسى حازم عمر، منذ الساعات الأولى لبدء التصويت للانتخابات الرئاسية بدعوة مواطنى دائرتها بحى غرب سوهاج وأهالي المحافظة ومحبيها للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري الذي كفله القانون.

وتقدمت المزلاوي، فى بداية حديثها، بالشكر للقضاء المشرفين على الانتخابات وجميع أفراد الشرطة المصرية المشاركين فى عملية التأمين على المجهود الكبير فى تأمين اللجان والإشراف على الانتخابات بكل حيادية، كما تقدمت بالشكر للدولة المصرية لوقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للخروج بانتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين.

وأضافت المزلاوى أن التصويت فى اليوم الأول شهد إقبالًا ملحوظًا ورائعًا من أهالى محافظة سوهاج، يدل على وعيهم بأهمية المشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، معتبرًا المشاركة بكثافة رد رادع على أعداء الوطن والمشككين فى الانتخابات.

وتابعت: "إحنا بالنسبة لنا اليوم عرس انتخابى بوجود 4 مرشحين لديهم 4 برامج محترمة هذا المشهد طبيعى أن يتحقق بعد ثورتين عظيمتين حدثتا فى مصر".

وأشادت المزلاوى بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية فى المحافظة ودعمها للعملية الانتخابية بكل حياد.

ووجهت عضو الحملة الرئاسية للمهندس حازم عمر الدعوة لجميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية قائلة: انزل وشارك بقوة وبقلب بلدك تستحق صوتك.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.