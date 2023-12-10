الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لفتة إنسانية.. محافظ أسيوط يُساعد كفيفًا على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يصطحب
محافظ أسيوط يصطحب "عم محمد" إلى لجنته

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، "عم محمد" الذى يعاني ضعفًا في البصر، إلى داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق أسيوط، للإدلاء بصوته في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

ووجه المحافظ الشكر لـ"عم محمد" على وعيه بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري وتحمله مشقة الذهاب إلى اللجنة بسبب ظروفه الصحية التي لم تحول دون ذهابه إلى اللجنة والإدلاء بصوته في سعادة بالغة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده محافظات مصر لمدة 3 أيام، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وكبار السن وسط احتفالات الشباب بالعرس الديمقراطي.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كل سبل الراحة للناخبين ومساعدتهم على الوصول للجان بحرية تامة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا من مواطني المحافظة، وتخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط إشراف قضائي كامل.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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