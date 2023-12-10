الأحد 10 ديسمبر 2023
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عالم

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

جريدة الدستور

قال الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تتمكن من استعادة أي من الرهائن ما لم تشارك في محادثات بشأن اتفاقات تبادل مشروطة.

وقال "أبوعبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، في كلمة صوتية: "أثبتت الهدنة أن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل".

وأضاف أن إسرائيل لن تتمكن من استعادة المحتجزين بالقوة، مشيرا إلى ما وصفها بعملية فاشلة لتحرير أحدهم.

وتابع قائلا إن مقاتلي حماس دمروا جزئيا أو كليا 180 ناقلة جند ودبابة وجرافة إسرائيلية خلال 10 أيام منذ استئناف القتال في غزة.

وواصل: "تمكن مجاهدونا من تدمير أكثر من 180 آلية عسكرية، بشكل جزئي أو كلي، في مناطق الشجاعية والزيتون والشيخ رضوان ومخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق دير البلح وشرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة".

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