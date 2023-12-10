الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحاجة فايزة.. حكاية جارة الرئيس التى تدعو المصريين لانتخابه

الحاجة فايزة بالانتخابات
الحاجة فايزة بالانتخابات الرئاسية

على كرسي متحرك وبمساعدة ابنتها التي أمسكت علم مصر، خرجت الحاجة فايزة من منزلها المجاور لقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة وهى تهتف للرئيس السيسي، متمنية له النجاح في انتخابات الرئاسة والتوفيق فيما هو قادم لصالح الوطن.

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وقالت الحاجة فايزة (84 عامًا): "السيسي ده حبيبي، وبدعيله في كل صلواتي، وبتمنى دائمًا له كل خير، مضيفة أنها من أسرة وطنية عريقة، ووالدها كان أحد الضباط الأحرار وزوجها كان عضوًا بمجلس الشيوخ: "أعلم تمامًا يعني إيه تضحية ووفاء لمصر، وهو ما نجح فيه الرئيس السيسي الذي أدعو الشعب المصري لانتخابه لولاية جديدة، ونفسي أسلّم عليه وأقوله ربنا معاك، وشكرًا على كل حاجة حلوة عملتها في مصر السنين اللي فاتت".

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وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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