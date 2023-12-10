الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طالبت بمنحها الجنسية مرارًا.. "مادلين طبر" بالعلم المصري أمام لجان الانتخابات

الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر في الانتخابات المصرية

في أولى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على التواجد أمام إحدى اللجان الانتخابية رافعة العلم المصري، ومشاركة للمواطنين المصريين أجواء الانتخابات. 

وسط أجواء من البهجة والسعادة احتشد الكثير من الجمهور حول الفنانة اللبنانية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، وحثت الفنانة اللبنانية المواطنين على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم، لافتة إلى أن ليس لها حق الانتخاب لكنها أصرت على التواجد من أجل تشجيع السيدة المصرية على المشاركة.

وطالبت مادلين مطر علنًا بمنحها الجنسية المصرية، وقالت في العديد من البرامج التليفزيونية إنها أحيانًا تنسى أنها ليست مصرية، كما طالبت بتغيير المادة القانونية التي تتطلب الزواج من مصري الجنسية لمنح السيدة الأجنبية الجنسية المصرية، علمًا بأن ودائمًا ما تؤكد الفنانة مادلين طبر على حبها العميق لمصر وانتمائها لها.

نص القانون 

وينص القانون المصري على أنه لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

وإذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقًا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.

ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أيام

ومن ناحيتها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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