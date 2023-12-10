حركة فتح: الشعب الفلسطينى يدين الفيتو الأمريكى وفشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار بغزة

قال الدكتور حسين حمايل، متحدث حركة فتح، إن الشعب الفلسطيني يدين الفيتو الأمريكي وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ودعا متحدث حركة فتح، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، إلى إضراب شامل في فلسطين غدًا، للتنديد بفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إننا مقتنعون بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك مساند للاحتلال فيما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

المواقف المصرية الأردنية

وأكد حمايل، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المواقف المصرية والأردنية شريكة للشعب الفلسطيني، حيث إنها تعمل على إجهاض مخططات التهجير والعدوان على الأهالي في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أن السياسات الأمريكية المساندة للعدوان الإسرائيلي في غزة ستؤثر على استقرار المنطقة والعالم بأسره.