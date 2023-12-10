الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسنة لـ"الدستور": إنجازات السيسي تدفعني لإعادة انتخابه (فيديو)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قالت هدي سيف عبد العاطي، صاحبة الـ 67 عاما من عمرها، إنها قررت النزول اليوم، أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها الذي اعتبرته واجب وطنى تجاه بلدها جمهورية مصر العربية.

وتابعت عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "أنا نازلة انتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفاظا على الوطن، استكمالا لإنجازته التي بدأ بها منذ أن تولي الحكم بتفويض من الشعب"، مضيفًة السيسي أعلم الناس بمصالح الشعب.

وأضافت: "مشاريع السيسي تدفعني لإعادة انتخابه مرة أخري، وسأظل انتخبه وادعمه حتي نهاية عمري، تحيا مصر".

للناخبين مصالح الشعب الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية ضباط القوات المسلحة

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