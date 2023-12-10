ملحمة وطنية فى أول أيام الانتخابات الرئاسية بمدرسة تحيا مصر وسيدات الأسمرات (فيديو)

احتشد الآلاف أمام لجنة مدرسة تحيا مصر 2 الأسمرات، وسط أجواء احتفالية بين جموع الناخبين أثناء اصطفافهم فى صفوف طويلة أمام اللجان الإنتخابية، حاملين الأعلام، فى أول أيام الإنتخابات الرئاسية.

ورسم المواطنون ملحمة وطنية فى أول انتخابات يشهدها حى الأسمرات، الذى تم إنشاؤه بهدف الحد من العشوائيات المنتشرة في القاهرة، حيث قامت الحكومة بنقل بعض من الأهالي المتضررين من إزالة العشوائيات إلى هذا الحي.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتقدم المرأة صفوف الناخبين أمام مقار اللجان الفرعية بالأسمرات، مرددات هتافات حماسية، معربين عن دعمهم للقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم التى تشهدها البلاد، مؤكدات أن مشاركتهن فى الإنتخابات بكثافة ردًا لجميل الدولة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الإنتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.