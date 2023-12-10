محافظ بورسعيد يتفقد عددا من اللجان الإنتخابية بالمحافظة لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية

خلال جولته الميدانية الموسعة صباح أول أيام الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام الانتخابات داخل عدد من لجان الوافدين بمحافظة بورسعيد وهما ( لجنة الهيئة الاقتصادية ولجنة منطقة الاستثمار ولجنة مدرسة الفرما)، كما تفقد لجنة مدرسة بورسعيد الرسمية للغات، وسط توافد حشد من المواطنين للإدلاء بصوتهم.

وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطن والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، والتقي محافظ بورسعيد عدد من الناخبين داخل مدرسة بورسعيد التجريبية، معربا عن سعادته بتوافد الشباب علي جميع اللجان الانتخابية، كما التقى بشباب جامعة الدول العربية الذين أعربوا عن سعادتهم في هذا المشهد المشرف لمحافظة بورسعيد وأكد محافظ بورسعيد ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وداخل مدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة بحي الشرق التقى محافظ بورسعيد عدد من المستشارين وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان موجهًا الشكر للأجهزة المعنية علي هذا الأداء المشرف،كما التقي بطلاب جامعة بورسعيد داخل اللجان الانتخابية، والتي شهدت إقبال كثيف لطلاب جامعة بورسعيد، وطلاب "كلية الآداب، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية" للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية.

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.