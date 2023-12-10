رموز القبائل العربية ينظمون مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظم رموز القبائل العربية في مدينتي حلوان و15 مايو بالقاهرة مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وضمت المسيرة عدد من أعضاء أمانة شئون القبائل العربية بالقاهرة في حزب مستقبل وطن بقيادة النائب عيد حماد، والمهندس عبد العزيز أبو طماعة.

مؤتمر لدعم الرئيس السيسي

وانطلق في نوفمبر الماضي مؤتمر القبائل العربية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات المهندس سعيد البرهومي أن المؤتمر هدفه دعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يخوضها في ربوع كافة مصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الشيخ وجيه حجر أمين عام المحافظات بالعام للمجلس المصري للقبائل المصرية والعائلات في تصريح له، أنه قد جاء تأييد المجلس المصري والقبائل في دعم السيسي ومؤسسات الدولة بسبب تلك الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع طيلة السنوات الماضية، وما نتج عن ذلك من استقرار أمني وتنموي في البلاد وذلك على طريق بناء الجمهورية الجديدة.

كما لفت أبو حجر إلى حرص جميع أبناء القبائل على استقرار الوطن، في ظل ما يحيط بمصر من مؤامرات وكذلك دعم السياسية الخارجية لمصر فيما يتعلق بكافة القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر تجرى الانتخابات الرئاسية 2024، وقد بدأ التصويت من التاسعة صباحًات ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، وحدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

من ناحيتها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.