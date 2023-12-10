محافظ الفيوم يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من سير العملية الانتخابية وتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بحضور المحاسب حاتم المليجي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة إطسا، والأستاذ سالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد محافظ الفيوم اللجان الانتخابية بمدرسة دفنو الابتدائية بنين بمركز إطسا، التى تضم لجنتين فرعيتين رقمي "2" و"3"، كما تم تفقد مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة منشأة بغداد الابتدائية بمركز الفيوم، وكذا مقر مدرسة جمال عبدالناصر بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العملية الانتخابية وتوفير مناخ جيد للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان في سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أن محافظة الفيوم بها 10 دوائر انتخابية، وتم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا بها، تضم 323 لجنة فرعية، بجميع مراكز وقرى الفيوم، بواقع 16 مقرًا انتخابيًا بدائرة قسم شرطة الفيوم أول، وتضم 21 لجنة، وفي دائرة قسم شرطة الفيوم ثان 8 مقرات انتخابية، تضم 13 لجنة، و40 مقرًا انتخابيًا بدائرة مركز شرطة الفيوم، تضم 48 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة أبشواي 36 مقرًا انتخابيًا، تضم 36 لجنة، و25 مقرًا انتخابيًا بدائرة مركز شرطة سنورس، تضم 28 لجنة.

وتابع محافظ الفيوم أنه في دائرة مركز شرطة إطسا، تم تجهيز 74 مقرًا انتخابيًا، تضم 80 لجنة فرعية، وفي دائرة مركز شرطة طامية 31 مقرًا انتخابيًا، تضم 37 لجنة، و17 مقرًا انتخابيًا بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق، تضم 17 لجنة، وفي دائرة مركز شرطة سنهور القبلية 18 مقرًا انتخابيًا، تضم 22 لجنة، و18 مقرًا انتخابيًا، بدائرة مركز شرطة الشواشنة، تضم 21 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بديوان عام محافظة الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وكان محافظ الفيوم قد أصدر تعليمات مشددة لمختلف مسئولي الأجهزة التنفيذية للوقوف على الحياد أمام كل المرشحين، وعدم الانحياز إلى أى منهم، وحث جميع المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية لاكتمال العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة لرسم مستقبل أفضل لمصر.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.