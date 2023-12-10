مسنة تدلي بصوتها على كرسي متحرك داخل لجنة انتخابية بالقليوبية

حرصت سيدة مسنة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، على الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية وجرى الدفع بكرسى متحرك لمساعدتها على الوصول إلى صندوق الاقتراع والتصويت فى راحة تامة دون عناء مما يثبت مدى حرص كبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستورى واختيار رئيسهم.

فيما شهدت لجان الانتخابات في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، توافد عدد كبير من الناخبين من كبار السن للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

كذلك حرصت المقار واللجان الانتخابية على توفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى أول ايام الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران