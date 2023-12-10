الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كبار السن وذوو الهمم يتصدرون المشهد الانتخابى فى الغربية

المشهد الانتخابي
المشهد الانتخابي

تصدر كبار السن وذوو الهمم المشهد أمام لجان انتخابات الرئاسة 2024 في محافظة الغربية.

وفي السياق ذاته، قالت الحاجة زينب أبو فرحة إنها أصرت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقها الدستوري، والمساهمة في اختيار الرئيس القادم. 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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