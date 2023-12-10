"حماة الوطن": تنوع فئات المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات دليل زيادة الوعي

قال مايكل البدراوي، أمين مساعد العمال بحزب حماة الوطن، وعضو لجان رصد الانتخابات الرئاسية 2024، إنه رأى أثناء سيره للطريق اليوم، إقبالا كبيرا من المواطنين على لجان الاقتراع، مما يعطي إيحاء في أول يوم من الانتخابات الرئاسية 2024، على الوعي الكبير للشعب المصري، وخصوصا المرأة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال تغطية مباشرة على قناة "أون" اليوم الأحد، أن تواجد المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم، كانت كبيرا جدا، فضلا عن الشباب الصاعد، مؤكدا أن الطوابير ممتلئة بسيدات مصر العظيمات، متابعا يبدو أن نساء مصر أوصلن أبنائهن للمدراس، ومن ثم ذهبن للإدلاء بأصواتهن.

ولفت إلى أن تنوع فئات المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، يدل بالفعل على زيادة الوعي لدى المواطن المصري في السنوات الماضية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.