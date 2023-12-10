عربة إسعاف وكرسي متحرك.. لجان شبرا مصر تؤمن حضور المشاركين بالانتخابات

استعدت اللجان الانتخابية في منطقة شبرا مصر باقاهرةلاستقبال المواطنين والناخبين، حيث توفرت أمام كل لجنة عربية إسعاف استعدادًا لإسعاف الناخبين عند حدوث أزمات صحية، كما توفر داخل اللجان كرسي متحرك لاستقبال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند الإدلاء بأصواتهم.

وقام رجال الأمن بوضع الحواجز الأمنية على جانبي الطريق تجنبًا لحدوث زحام مروري كما قاموا رجال الأمن بتنظيم الناخبين، وشارك في تنظيم الأهالي الشرطة النسائية التي قامت بتنظيم الفتيات أمام اللجان.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المسئولين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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